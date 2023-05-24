В МИД РФ прокомментировали слова Пашиняна о готовности признать Карабах частью Азербайджана Фото: REUTERS

Россия считает, что заявление премьера-министра Армении Никола Пашиняна о готовности признать Карабах частью Азербайджана подтверждает его позицию на саммите в Праге осенью прошлого года. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, подобные заявления о видении государственного устройства является прерогативой Армении и ее народа. Захарова отметила, что принимает вопрос в том ключе, что Россия - это посредник урегулирования, посему действительно необходимо иметь четкую позицию по этой теме.

"Для продвижения вперед нужно понимать четкую позицию государства на этот счет. Заявление Никола Пашиняна мы рассматриваем как подтверждение позиции, занятой на саммите в Праге в октябре прошлого года", - заявила Захарова.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения в данном регионе безопасности армянского населения.