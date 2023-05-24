Министр обороны Латвии Мурниеце предостерегла от недооценки мощи российской армии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минобороны Латвии Инара Мурниеце призвала западных союзников Киева не рассчитывать на то, что российская армия ослабла в ходе конфликта на Украине.

“Международное сообщество ошиблось бы, если бы считало, что конфликт на Украине полностью ослабил Россию и что она больше не в состоянии преподнести новые стратегические сюрпризы”, — цитирует министра обороны издание Polskie Radio.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий, рассуждая о предстоящем украинском наступлении, также заявлял, что украинской армии “будет очень, очень тяжело”, а большой потенциал и грубую силу России нельзя недооценивать.

Недавно и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Россия смогла создать значительные оборонные рубежи для того, чтобы отразить планируемое Украиной контрнаступление. Поэтому, по его мнению, нельзя недооценивать ее силы.