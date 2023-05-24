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НовостиПолитика24 мая 2023 13:19

Посол Украины в ФРГ Макеев анонсировал поставку Киеву 110 танков Leopard

Речь идет о машинах Leopard 1A5
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Посол Украины в ФРГ Макеев анонсировал поставку Киеву 110 танков Leopard

Посол Украины в ФРГ Макеев анонсировал поставку Киеву 110 танков Leopard

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина в скором времени получит 110 немецких танков Leopard 1A5, сообщил украинский посол в Германии Алексей Макеев.

«110 Leopard 1A5. Уже скоро!» – написал дипломат в своем Twitter.

Посол сопроводил публикацию своей фотографией на фоне танков. В какие именно сроки Украина получит указанную бронетехнику, Макеев не уточнил.

В марте этого года издание Spiegel со ссылкой на собственные источники заявило о прибытии всех обещанных Германией танков Leopard на Украину. Немецкие власти хранят в секрете маршрут поставок вооружений исходя из соображений безопасности.

Напомним, осуществляя поставки оружия на Украину, ФРГ значительно снизила свои боеприпасы. Военный эксперт Виктор Литовкин считает, что поставки танков в таком количестве не окажут влияния на расклад сил и делаются исключительно для имитации поддержки.