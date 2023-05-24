Французский политик Марин Ле Пен назвала легитимным референдум о присоединении Крыма к России

Французский политик Марин Ле Пен Фото: REUTERS

Референдум о присоединении Крыма к России в 2014 году был легитимным и полностью отражал мнение жителей полуострова, считает лидер фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Я всегда говорила: Крым был российским в течение двух столетий, он был украинским в течение 60 лет. Я полностью поддерживаю референдум, считаю, что жители Крыма свободно выразили свою волю путем голосования. Я считаю, что он полностью легитимен», – заявила она на заседании парламентской комиссии.

По словам политика, жители Крыма имеют гораздо более глубокую связь с Россией. Как отметила Ле Пен, после референдума из Крыма не выехало ни одного беженца. Кроме того, лидер «Национального объединения» подчеркнула, что международные организации могли провести повторный референдум под эгидой ООН, однако не сделали этого.

Напомним, Крым стал российским регионом в результате референдума, который состоялся в марте 2014 года. Тогда большинство крымчан проголосовало за воссоединение полуострова с РФ.