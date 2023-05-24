Глава Карелии и премьер-министр Республики Беларусь подписали соглашение о сотрудничестве

Роман Головченко и Артур Парфенчиков подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: официальный интернет-портал Республики Карелия.

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко 24 мая прилетел в Петрозаводск с рабочим визитом и встретился с главой Карелии Артуром Парфенчиковым. Руководитель Совета министров впервые посетил регион, с которым Беларусь связывают давние экономические и культурные связи. Роман Головченко и Артур Парфенчиков обменялись планами по дальнейшему развитию отношений и подписали соглашение о сотрудничестве.

«С Республикой Беларусь у Карелии много точек соприкосновения. Например, на машиностроительном заводе «Петрозаводскмаш» компании «АЭМ-технологии» произведена часть оборудования для строящейся в Беларуси атомной электростанции. Объект оснащен и карельскими пожарными роботами ООО «Инженерный центр «ЭФЭР». Масштабный совместный проект – создание и развитие предприятия «Амкодор-Онего», выпускающего современную лесозаготовительную технику», - сообщил Артур Парфенчиков.

По итогам 2022 года объем внешней торговли между Карелией и Республикой Беларусь вырос на 10% и составил более 66 млн долларов. В этом году стороны намерены довести его до 100 млн долларов. Из Республики Беларусь в Карелию везут в первую очередь целлюлозу и грузовую автомобильную технику. В структуре импорта из региона преобладают рыбная продукция и рудные материалы (галька, гравий, щебень).

Как рассказал Роман Головченко, белорусская сторона готова поставлять в Петрозаводск троллейбусы и лифтовое оборудование. Также продолжится реализация проектов в области водоочистки. Одним из ключевых направлений сотрудничества остается поставка белорусской техники для горнодобывающих и перерабатывающих предприятий Карелии.

«В регионе есть большой спрос на карьерную технику, и 18 автомобилей большой грузоподъемности будут поставлены в этом году. Но так как спрос еще больше, объемы увеличим», - отметил премьер-министр Республики Беларусь.

В ходе визита белорусская делегация побывала на заводе «Амкодор-Онего» (дочерней компании белорусского холдинга «Амкодор») и на «Кондопожском ЦБК» (входит в состав группы компаний «Карелия Палп»). Руководители «Кондопожского ЦБК» и «Светлогорского ЦКК» подписали договор, продлевающий поставки белорусским комбинатом беленой сульфатной целлюлозы на карельский завод. Предприятия сотрудничают уже четыре года. Только в этом году белорусские партнеры поставили на Кондопожский комбинат более 10,5 тысяч тонн целлюлозы.

Роман Головченко и Артур Парфенчиков также посетили международный форум камнеобработчиков «Карелфорум – 2023», который проходит в Петрозаводске. На выставке представлены 150 компаний из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Китая, Турции, Ирана, Бразилии и Киргизии.