Погибший при атаке украинских диверсантов на Белгородскую область мужчина служил в теробороне Фото: REUTERS

Погибший во время атаки украинской диверсионно-разведывательной группы на Белгородскую область служил в территориальной обороне, сообщил глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев.

«Гаевой Юра. Он был в территориальной обороне, снаряд разорвался буквально перед ним», – сказал он в беседе с журналистами.

Как отметил Бондарев, у погибшего остались супруга и 15-летняя дочь.

Напомним, накануне глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что житель сел Козинка погиб в ходе атаки украинской диверсионно-разведывательной группы на регион. Также пострадала супруга погибшего. Она жива, но госпитализирована.

Напомним, 22 мая в целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области был введен правовой режим контртеррористической операции, устанавливающий специальные меры и временные ограничения. В тот день на территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины, он подвергся усиленным обстрелам со стороны украинской армии.

Как писал сайт KP.RU, Вооруженные силы России уничтожили более 70 украинских диверсантов, которые накануне атаковали Белгородскую область.