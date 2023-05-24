Минобороны России: ВСУ безуспешно пытались атаковать корабль "Иван Хурс", защищающий газопроводы в Турции

ВСУ безуспешно пытались атаковать корабль "Иван Хурс" 24 мая Фото: kchf.ru

В Минобороны России сообщили о безуспешной попытке украинской армии тремя беспилотными катерами атаковать корабль “Иван Хурс” Черноморского флота РФ, который защищает газопроводы “Турецкий поток” и “Голубой поток” в Турции. Также ведомство опубликовало видео боевой работы по беспилотным кораблям.

“Все катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор”, — отметили в телеграм-канале Минобороны.

Сайт KP.RU уже рассказывал, что данный инцидент произошел в нейтральных водах недалеко от пролива Босфор, при этом повреждений корабль не получил. По предварительным данным, аппараты были запущены с одного из гражданских судов, находящегося в так называемом коридоре зерновой сделки.

Напомним, американский журналист Сеймур Херш считает, что взрывчатку под российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», взорванные в 2022 году, заложили водолазы Соединенных Штатов в ходе учений НАТО летом того года.