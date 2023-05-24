Столтенберг призвал Грузию придерживаться демократических ценностей и санкций против России Фото: REUTERS

Грузия должна придерживаться западных демократических ценностей и санкций в отношении России, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Грузия должна придерживалась демократических ценностей, в которые мы все верим. Мы также ждем от союзников, не входящих в НАТО, что они будут придерживаться санкций и не будут помогать России», – сказал он журналистам.

Напомним, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что возможное присоединение Грузии к санкциям против России по требованию Запада нанесет урон интересам государства. Как отметил политик, товарооборот между РФ и Грузией за год составил около миллиарда долларов, а это показатель, которого страны Евросоюза достигают в торговле с Россией за несколько дней.

Спикер парламента закавказской республики Шалва Папуашвили объяснял, что власти Грузии не вводят ограничительные меры и визовый режим в отношении Россиян с целью избежать ответных мер и возможных рисков.