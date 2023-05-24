Экс-посол ЛНР Мирошник заявил, что большие потери среди наемников заставляют Запад изощряться в их поисках Фото: REUTERS

Большие потери среди наемников из стран Европы в ходе боевых действий на Украине заставляют страны Запада изощряться в их поисках и обращать внимание на нетрадиционные направления, заявил бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Очень жесткий характер действий на Украине и большое число погибших наемников заставляют искать боевиков уже не на самых традиционных направлениях. Потоки наемников из Польши, Прибалтики и восточноевропейских стран иссякают», – сказал он в беседе с РИА Новости.

По словам дипломата, страны Восточной Европы имеют дурную славу, поскольку много наемников оттуда погибли. В то же время посольства и консульские учреждения Украины «рекрутируют» мало наемников, поэтому на Западе «готовы брать кого угодно в ожидании массового кровопролития», заявил Мирошник.

Сайт KP.RU рассказывал, как на Западе ищут опытных пилотов и бездомных в качестве наемников для Украины.