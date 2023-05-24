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НовостиПолитика24 мая 2023 16:39

Глава Минобороны Германии Писториус предрек Киеву стремительный крах при остановке поставок оружия

“Конец Украины” наступил бы на следующий день после прекращения поддержки от союзников
Сергей ЧИКОВ
ВСУ в течение дня проиграют конфликт при прекращении поддержки со стороны Запада

ВСУ в течение дня проиграют конфликт при прекращении поддержки со стороны Запада

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в случае прекращения военной помощи от западных союзников “конец Украины” наступит уже на следующий день.

“Если бы мы сегодня прекратили поставки вооружения Украине, конец Украины наступил бы завтра. Это хотите принять вы, но мы этого делать не хотим”, — заявил Писториус в эфире телеканала Welt в ответ на критику о том, что Германия не прикладывает усилий для мирного решения украинского конфликта.

Напомним, ранее и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что западные союзники Киева могут быстро урегулировать конфликт на Украине, прекратив военную поддержку ВСУ.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что украинские власти и не скрывают, что если не будет продолжения поставок все более наступательных вооружений на Украину, то они проиграют. По мнению Лаврова это является доказательством непосредственного участия союзников Киева в конфликте, который давно бы закончился без их вмешательства.