Глава Минэнерго России исключил установление единых цен на газ для стран ЕАЭС Фото: pixabay.com

Цены на российский газ для стран Евразийского экономического союза не будут едиными, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

«Нет такого, что цены для Казахстана ниже, чем в Белоруссии. Некоторым странам цены на один год установлены, а некоторым – на три года», – сказал глава Минэнерго России журналистам.

По словам Шульгинова, единого подхода к ценам на газ для стран ЕАЭС разработано не будет, однако он будет существенно дешевле, чем в остальном мире. Министр также добавил, что РФ поставляет нефть и нефтепродукты по индикативным балансам, рассматривая объемы поставок каждый год.

Напомним, ранее Шульгинов сообщил, что цена на газ для Белоруссии в 2023 году будет на уровне прошлого года, то есть 128,52 доллара за тысячу кубометров. Вместе с тем с апреля 2022 Белоруссии перешла на расчеты за газ на российские рубли.