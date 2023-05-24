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НовостиЭкономика24 мая 2023 16:30

Глава Минэнерго России исключил установление единых цен на газ для стран ЕАЭС

Одним государствам цены установлены на один год, другим – на три года, объяснил министр
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава Минэнерго России исключил установление единых цен на газ для стран ЕАЭС

Глава Минэнерго России исключил установление единых цен на газ для стран ЕАЭС

Фото: pixabay.com

Цены на российский газ для стран Евразийского экономического союза не будут едиными, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

«Нет такого, что цены для Казахстана ниже, чем в Белоруссии. Некоторым странам цены на один год установлены, а некоторым – на три года», – сказал глава Минэнерго России журналистам.

По словам Шульгинова, единого подхода к ценам на газ для стран ЕАЭС разработано не будет, однако он будет существенно дешевле, чем в остальном мире. Министр также добавил, что РФ поставляет нефть и нефтепродукты по индикативным балансам, рассматривая объемы поставок каждый год.

Напомним, ранее Шульгинов сообщил, что цена на газ для Белоруссии в 2023 году будет на уровне прошлого года, то есть 128,52 доллара за тысячу кубометров. Вместе с тем с апреля 2022 Белоруссии перешла на расчеты за газ на российские рубли.