Инфляция в России в годовом выражении на 22 мая составила 2,36 процента Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство экономического развития РФ в обзоре “О текущей ценовой ситуации” сообщило, что инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 2,36%.

“За период с 16 по 22 мая 2023 г цены выросли на 0,04%. Год к году инфляция составила 2,36%”, — следует из отчета Минэкономразвития.

В ведомстве отметили, что на фоне удешевления плодоовощной продукции сохраняется тенденция на снижение цен на продовольственные товары. При этом в секторе непродовольственных товаров рост цен находится на уровне прошлой недели – 0,05%.

Президент России Владимир Путин на заседании Евразийского экономического форума 24 мая заявил, что "обвальный" сценарий для российской экономики уже явно не сбудется. По его словам, несмотря на прогнозы западных экспертов и масштабные кризисные явления, российская экономика показала рост ВВП, в отличие от стран Евросоюза, показавших “минус”.

Сайт KP.RU рассказывал, почему за год «адских санкций» цены в России выросли всего на 3,5%, объяснял аномально низкий рост цен на фоне экономического давления Запада и приводил данные Росстата о том, как менялись цены на товары и услуги весной 2023 года и что в России подешевело сильнее всего.