Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика24 мая 2023 17:22

Аналитик рассказал, какой курс доллара стоит ожидать в ближайшее время

Аналитик Кочетков: экономические составляющие российской валюты говорят в пользу курса доллара по 65-75 рублей
Роман ПОЛОСИКОВ
Аналитик рассказал, какой курс доллара стоит ожидать в ближайшее время

Аналитик рассказал, какой курс доллара стоит ожидать в ближайшее время

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На данный момент курс доллара фиксируется в районе 80 рублей, но он не совсем справедлив и скорее обусловлен геополитическими рисками, а его экономические составляющие говорят в пользу курса 65-75 рублей. Об этом рассказал РИАМО аналитик Андрей Кочетков.

Он также добавил, что видит хорошие перспективы для укрепления рубля.

При этом финансовый аналитик Владислав Антонов предположил, что в ближайшей перспективе доллар может снизиться до 78,5 рубля из-за начала налоговых выплат, но по его словам, сейчас российская валюта зависима от множества других факторов. Его слова привели на портале «360».

При этом эксперты отмечают, что на фоне всего происходящего евро начал очень стремительно терять популярность в международных расчетах. Сейчас доля расчета в евро снизилась до рекордно низких показателей за последние три года. Об этом рассказали «Известия».

Такое падение дает хорошие перспективы для роста юаня в рамках международной платежной системы.