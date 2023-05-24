Аналитик рассказал, какой курс доллара стоит ожидать в ближайшее время Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На данный момент курс доллара фиксируется в районе 80 рублей, но он не совсем справедлив и скорее обусловлен геополитическими рисками, а его экономические составляющие говорят в пользу курса 65-75 рублей. Об этом рассказал РИАМО аналитик Андрей Кочетков.

Он также добавил, что видит хорошие перспективы для укрепления рубля.

При этом финансовый аналитик Владислав Антонов предположил, что в ближайшей перспективе доллар может снизиться до 78,5 рубля из-за начала налоговых выплат, но по его словам, сейчас российская валюта зависима от множества других факторов. Его слова привели на портале «360».

При этом эксперты отмечают, что на фоне всего происходящего евро начал очень стремительно терять популярность в международных расчетах. Сейчас доля расчета в евро снизилась до рекордно низких показателей за последние три года. Об этом рассказали «Известия».

Такое падение дает хорошие перспективы для роста юаня в рамках международной платежной системы.