В оргкомитете МАКС сообщили о переносе авиасалона на 2024 год

Авиасалон МАКС перенесен на 2024 год Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проведение авиационного салона Международного авиационно-космического салона (МАКС) в подмосковном Жуковском перенесено на 2024 год, рассказали в организационном комитете.

«МАКС в этом году не состоится, его проведение запланировано на 2024 год», – передает ТАСС сообщение представителя оргкомитета.

Подготовка к летной программе уже отменена, окончательное решение будет принято в четверг, 25 мая.

Напомним, МАКС-2023 должен был пройти с 25 по 30 июля на аэродроме в Жуковском. Обычно там разверачиваются тематические экспозиции с новейшими образцами вооружения, а в небе проходят показательные полеты пилотажных групп. Программу мероприятия составляют так, чтобы было интересно не только взрослым, но и детям.

Авиасалон МАКС был впервые проведен в 1993 году. Главной его целью является демонстрация российских высоких технологий и достижений в военной сфере, а также открытости внутреннего рынка. С каждым годом это мероприятие привлекает все больше участников. Так, например, МАКС-2019 посетили представители 827 компаний из 33 стран мира – вместе с другими гостями всего около 600 тысяч человек. Это стало рекордом для авиасалона.