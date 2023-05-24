Bild: НАТО пытается показать России свою боеготовность учениями Air Defender 23 Фото: REUTERS

Североатлантический альянс решил поиграть мускулами перед Россией, организуя самые масштабные в своей истории военно-воздушные учения Air Defender 23 в Германии. По данным газеты Bild, это мероприятие должно стать «сигналом для России», и продемонстрировать военный потенциал НАТО.

Провести такие масштабные учения в НАТО хотели ещё в 2018 году, однако тогда всё ограничилось разговорами. После начала же специальной военной операции на Украине альянс решил показать свой военный потенциал России. Известно, что в 2023 году учения будут проводиться под эгидой Германии.

Глава штаба ВВС Германии Инго Герхартц заявил, что одной из основных задач военных учений альянса - выяснить, насколько быстро и скоординированно войска НАТО смогут отреагировать «если случится худшее».

Ранее KP.RU сообщил о том, что Дмитрий Медведев предупредил НАТО о недопустимости несерьёзного отношения к рискам ядерной войны, так как альянс сам провоцирует опасное напряжение.