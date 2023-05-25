Politico: Киев не знает, откуда террористы взяли американское оружие для нападения на Белгородскую область Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Главного управления разведки Украины Андрей Черняк, беседуя с изданием Politico, заявил что в Киеве «не знают», где взяли американское вооружение террористы, напавшие на Белгородскую область.

«Каждая пуля отслеживается не только нами, но также нашими западными союзниками», - заявил он журналистам.

При этом Черняк, говоря об американском оружии, и утверждая что оно предназначается исключительно украинской армии, признал что и ВСУ, и разведка Украины поддерживали контакт с группировкой, которая атаковала российское приграничье.

Ранее KP.RU сообщил о том, каких людей Киев отправил в Белгородскую область, и что они из себя представляли в России. Среди так называемых «диверсантов» присутствовали неонацисты, члены запрещённых в РФ фашистских группировок, разыскиваемые за убийства преступники и почитатели идейного вдохновителя нацизма Адольфа Гитлера.