Sony опубликовала геймплейный трейлер игры «Человек-паук 2» для PS5, фото: скриншот из видео

Компания Sony представила на PlayStation Showcase геймплейный трейлер новой игры про супергероя Человека паука. Название у проекта стандартное - «Человек-паук 2», и в трейлере показали таких культовых героев (и злодеев) франшизы как Крэйвен-охотник, Майлз Моралес, Ящер и, разумеется, знаменитый Питер Паркер.

В трейлере продемонстрировали возможности чёрного костюма-симбиота Паркера, сделав особый акцент на новых способностях Человека-паука, в то время как Моралесу выделили более технические способности, за счёт разнообразных дронов и иных технических приспособлений.

Ранее KP.RU сообщил о том, что студия NetherRealm опубликовала официальный трейлер новой части культовой игры Mortal Kombat, которая стала перезапуском всей серии. Сюжет переосмысленной «первой» части крутится вокруг попытки Лю Кана вернуться в прошлое и переписать реальность, ради исправления совершённых ошибок.