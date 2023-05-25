Поляки недовольны тем, что на турецких пляжах отдыхают разом и украинцы, и граждане России, и решают испортить отдых последним Фото: Shutterstock

Ночью 25 мая 2023 года польское издание Mysl Polska опубликовало статью обозревателя Конрада Ренкаса, который рассказал о «пляжных войнах» поляков с российскими туристами в Турции, и призвал соотечественников прекратить проявлять ненависть и лезть не в своё дело.

В то же время газета Bild сообщила о том, что истинная цель самых масштабных военных учений НАТО Air Defender 23, которые пройдут под эгидой Германии, «послать сигнал» России о боеготовности альянса.

На полях украинского конфликта же отлично себя проявили российские системы «Солнцепёк» и «Ураган», при помощи которых были уничтожены несколько опорных пунктов киевских неонацистов.

Также ночью 25 мая стало известно о том, что первая партия новейших российских пистолетов «Удав» будет собрана уже в середине июня, Ижевским механическим заводом, после чего современное оружие передадут на вооружение армии России.

Губернатор Развозжаев сообщил о попытке ВСУ атаковать Севастополь при помощи беспилотников. Два из них были сбиты силами Черноморского флота, остальные заглушили средствами РЭБ.

Представитель украинской разведки Черняк заявил что, якобы, в Киеве не знают откуда боевики взяли переданное США для нужд ВСУ вооружение, с которым террористы вошли на территорию Белгородской области. В том же интервью он подтвердил, что украинская армия поддерживала контакты с «диверсантами».