NYT: В США заявили о причастности украинских спецслужб к атаке на Кремль Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Соединенных Штатах считают, что к организации атаки беспилотников на Кремль имеет отношение одна из украинских спецслужб. Об этом рассказали в газете The New York Times со ссылкой на информированный источник.

При этом американская разведка не располагает информацией, какая именно спецслужба организовала это, и нет уверенности в том, что президент Украины Владимир Зеленский знал о подготовке атаки на Кремль.

В публикации утверждается, что изначально в Вашингтоне считали, что атака беспилотников — якобы «операция под ложным флагом» правительства России, но после перехвата внутренних переговоров в администрации президента США Джо Байдена изменили свое мнение.

Напомним, что 3 мая 2023 года была попытка атаковать Кремль, но благодаря работе военных и спецслужб удалось ликвидировать два беспилотника. Позже стало известно, что в результате инцидента Владимир Путин не пострадал и даже не находился в кремлевской резиденции.