Эндокринолог назвала три источника несжигаемого жира Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Алкоголь, сахар и трансжиры — источники несжигаемого жира. Именно от этих продуктов стоит отказаться, если попытки снижения веса оказываются безуспешными. Об этом рассказали на сайте «Российской газеты» со слов эндокринолога Екатерины Янг.

Также она отметила, что сахар повышает уровень инсулина и может повышать риск развития диабета и ряда заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Трансжиры тоже несут для организма достаточно много вреда и могут снижать выработку простациклина, который необходим для тонуса сосудов и нормального кровообращения. Алкоголь же в целом — опасный для организма человека токсин.

Янг отметила, что молочные продукты также имеют высокий инсулиновый индекс и напомнила, что не стоит добавлять в рацион большое количество растительных масел.

Ранее KP.RU рассказывал о четырех продуктах, которые помогут снизить уровень холестерина. Положительное влияние могут оказать орехи, фрукты и овощи, овес и соя, если употреблять их на завтрак.