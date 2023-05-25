Песков: Москва учитывает, что за атакой беспилотников на Кремль стоит Киев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью о том, что к организации атаки беспилотников на Кремль имеет отношение одна из украинских спецслужб. Фото: Shutterstock

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью о том, что к организации атаки беспилотников на Кремль имеет отношение одна из украинских спецслужб. Он заявил, что власти РФ с самого начала говорили, что за данной попыткой теракта стоит Киев, и учитывают это в своей работе.

«Мы же сразу сказали, что за этим стоит киевский режим», - напомнил официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что российские власти исходят именно из такой позиции при выстраивании своей работы.

«В конце концов, не имеет большой разницы, какое из подразделений киевского режима за этим стоит», - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, 3 мая 2023 года была совершена попытка атаки украинских беспилотников по кремлевской резиденции президента России. Благодаря работе военных и спецслужб удалось ликвидировать два дрона. В результате инцидента Владимир Путин не пострадал, так как не находился в Кремле. Власти РФ данную попытку назвали спланированной террористической акцией, а также покушением на главу государства, запланированным в преддверии Дня Победы.

В свою очередь, газета The New York Times со ссылкой на информированный источник заявила, что в США считают, что к организации попытки удара на Кремль имеет отношение одна из украинских спецслужб. В статье уточняется, что сначала в Вашингтоне считали, что атака беспилотников является якобы «операцией под ложным флагом» российских властей. Но после перехвата внутренних переговоров в администрации президента США Джо Байдена пришли к другим выводам.