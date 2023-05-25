Рекорды в экономике и сельском хозяйстве: Амурский губернатор Василий Орлов отчитался о работе за пять лет

Губернатор Василий Орлов отчитался о работе за пять лет. Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Губернатор Амурской области Василий Орлов 25 мая представил отчет о работе регионального правительства за пять лет. За это время Приамурье столкнулось с серьезными вызовами, пережив масштабные паводки, пандемию и западные санкции. Тем не менее, региону удалось не только успешно справиться с трудностями, но и выйти в рост.

«Нам удалось серьезно продвинуться по всем намеченным направлениям развития. Росли доходы бюджета и инвестиции, рекордными темпами развивалось сельское хозяйство и инфраструктура. А главное, мы постоянно ведем работу по повышению качества жизни людей», - отметил Василий Орлов.

По его словам, за последние пять лет в Приамурье пришли беспрецедентные объемы инвестиций - 1 триллион 828 миллиардов рублей. Абсолютный рекорд по привлечению инвестиций поставлен в прошлом году – более 460 миллиардов рублей. Доходы бюджета за пять лет удвоились, при этом собственные доходы выросли на 60 процентов - до 81 миллиарда. В регионе реализуются крупные проекты: строятся новый газохимический кластер и космодром Восточный, развиваются БАМ и Транссиб. Они напрямую влияют на качество жизни людей: модернизируется инфраструктура, появляются новые спортивные и социальные объекты.

Глава региона особо отметил успехи амурских аграриев. В прошлом году они собрали рекордный урожай сои и зерновых. Сейчас перед сельским хозяйством стоит стратегическая задача: не только собирать, но и перерабатывать до 70% урожая сои. Для этого в регионе будет построен крупный завод. Общий объем производства сельхозпродукции в Приамурье за пять лет вырос вдвое и в 2022 году составил почти 100 миллиардов рублей. По этому показателю регион традиционно занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе.

Впервые за долгие годы в Приамурье развернулось масштабное дорожное строительство. За пять лет размер дорожного фонда увеличился в 4,5 раза. Отремонтированы важнейшие магистрали Благовещенска.

«Историческим событием в масштабах страны стало открытие международного моста через Амур», - подчеркнул глава региона.

За пять лет в регионе возвели 29 фельдшерско-акушерских пунктов, еще три откроют в этом году. В планах – строительство двух новых роддомов, поликлиник, амбулаторий.

«Общие расходы на здравоохранение за последние 5 лет составили 123,5 млрд рублей. Могу сказать, что это беспрецедентные средства - так много на медицину не выделяли еще никогда в новейшей истории региона», - отметил Василий Орлов.

Кроме того, за пять лет в 11 раз выросли расходы на ремонты школ. В регионе открылись 126 «Точек роста», четыре «IT-Куба» и четыре технопарка «Кванториум».