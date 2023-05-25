В российских школах вновь будут вручать серебряные медали Фото: Мария ЛЕНЦ

Министр просвещения России Сергей Кравцов в четверг, 25 мая, рассказал, что с нового учебного года в школах вновь будут вручать серебряные медали.

«Мы со следующего учебного года вернем серебряные медали», - сообщил глава ведомства.

Напомним, в 2014 году в России был принят закон, который отменил вручение серебряных медалей российским школьникам. В то же время субъекты РФ имеют право на региональном уровне устанавливать различные виды поощрений учащихся.

Ранее Кравцов также заявил, что на уровне ведомства обсуждается вопрос о возвращении в школы урока труда. Он пояснил, что таким образом ребятам будет дана возможность сделать что-то своими руками.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Рособрназдора России Анзор Музаев сообщил, что единый государственный экзамен (ЕГЭ), скорее всего, не претерпит каких-либо существенных изменений в ближайшие десять лет. В то же время, по словам Музаева, такая форма оценки может быть расширена за счет того, что появится больше информации о будущих выпускниках и абитуриентах.

О том, что дает золотая медаль в школе и каковы условия ее получения в 2023 году, можно прочитать в материале KP.RU.