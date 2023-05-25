Бывший аналитик ЦРУ: F-16 не помогут Киеву получить преимущество над Россией Фото: REUTERS

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что поставки американских истребителей F-16 никак не повлияют на украинский конфликт и обстановку, которая сложилась в пользу России. Об этом эксперт заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам Макговерна, занятие Артемовска может поспособствовать появлению возможности переговоров сторон, однако Вашингтон планирует и далее нагнетать конфликт, в том числе и запоздалыми поставками более современного вооружения Украине.

"У русских теперь есть возможность занять остальную часть Украины в верховьях реки, после чего сказать: хорошо, теперь вы готовы к добросовестным переговорам? Мы можем пойти дальше, если вы хотите, но мы бы хотели бы не обременять себя ситуацией типа иракской, мы остановимся на время. Мы даже можем организовать переговоры, однако нам нужны гарантии, что вы не собираетесь нападать на нас снова", - пояснил Макговерн.

Кроме того, подполковник армии США Дэниел Дэвис считает, что самолеты США F-16, которые должны передать Украине, будут уничтожены, как и украинские МиГ-29.