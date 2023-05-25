МИД Китая назвал противоречия в управлении безопасностью в Европе сутью кризиса на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин в четверг, 25 мая, заявила, что суть кризиса на Украине заключается в противоречиях, которые есть в управлении европейской безопасностью.

«Украинский кризис по существу - это трагедия, которой можно было избежать. Суть украинского кризиса заключается в крупном взрыве противоречий в управлении европейской безопасностью», - цитирует ТАСС представителя китайского МИД.

Нин также посоветовала всем сторонам глубоко осмыслить ситуацию на Украине. Кроме того, она напомнила, что Китай всегда настаивал на мирных переговорах.

Таким образом официальный представитель МИД КНР прокомментировала недавние слова спецпредставителя правительства Китая Ли Хуэя о том, что КНР готова поддерживать инициативу Европы по урегулированию ситуации на Украине, если она будет исходить из первопричин кризиса.

Также спецпредставитель КНР добавил, что позиция Китая по ситуации на Украине уже давно понятна и заключается в том, чтобы прилагать усилия для начала мирных переговоров двух сторон и политического урегулирования кризиса.