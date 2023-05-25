МИД России проинформировал шведское посольство о высылке пятерых дипломатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия высылает пятерых шведских дипломатов в качестве ответной меры на недружественные действия Стокгольма. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

Помимо этого в ведомстве отметили, что посол Швеции в Москве Малена Мард была вызвана в российский МИД. Ее проинформировали о том, что пятерых шведских дипломатов объявили персонами нон грата, среди которых три сотрудника аппарата атташе по оборонным вопросам.

Ранее KP.RU писал, что Россия прекратит работу генконсульства в шведском городе Гетеборге с первого сентября 2023 года. Помимо этого в качестве ответной меры Россия отзывает согласие на деятельность шведского генконсульства в Петербурге.

Все эти шаги начались с того, что 25 апреля в Стокгольме приняли решение объявить пятерых сотрудников российских загранучреждений в Швеции персонами нон грата. Такие действия были расценены как враждебный шаг.