Хакеры RaHDit и Zаря раскрыли данные белорусских и грузинских националистов в рядах ВСУ Фото: REUTERS

Хакерские группировки RaHDit и Zаря раскрыли данные боевиков и инструкторов «Грузинского иностранного легиона», а также белорусских наемников, которые сражаются на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это следует из опубликованных на портале «НемеZида» списков.

Уточняется, что данные стали известны в ходе хакерской атаки на ресурсы совета министров Польши.

В списках, представленных на портале, можно увидеть командира артиллерийской группы «Грузинского иностранного легиона» Михаила Камхадзе, военного инструктора легиона Каха Басилия, а также основателя подразделения операторов дронов «Птицы Мадьяра» Роберта «Мадьяра» Бровди.

Кроме того, хакеры добыли информацию о 175 белорусских гражданах, вошедших в состав таких украинских военных подразделений, как «Полк Калиновского», «Легион Нормандия» и «Птах Мадяра». Отмечается, что в основном вступившие в эти батальоны белорусы судимы за насильственные преступления и объявлены в розыск.

Напомним, ранее российские силовики сообщили, что в рядах «Грузинского иностранного легиона» есть настоящие воры в законе, в свое время бежавшие из Грузии, которая начала бороться с организованной преступностью