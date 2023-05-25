Стало известно, опасны ли обнаруженные в России варианты птичьего гриппа

Попова: Зафиксированные в России варианты вируса птичьего гриппа не опасны для человека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зарегистрированные в России виды вируса гриппа птиц не опасны для здоровья человека. Такое заявление в четверг, 25 мая, сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день варианты вируса гриппа птиц, которые мы видим на территории РФ, не опасны для человека. Рисков для людей нет», - отметила глава ведомства.

Попова также уточнила, что абсолютно безопасной остается продукция российского птицеводства. Как она отметила, на данный момент ведомство продолжает внимательно следить за изменением вируса птичьего гриппа.

«Мы системно вместе с министерством сельского хозяйства занимаемся этой проблемой. Отмечу, что эта проблема характерная не только Российской Федерации», - сообщила она.

Напомним, ранее доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов, комментируя вероятность распространения птичьего гриппа среди людей, заявил, что вспышка этого заболевания на территории Москвы не опасна для жителей города.