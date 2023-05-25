Госдума приняла закон о наказании за распространение карт, оспаривающих территориальную целостность России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты нижней палаты федерального парламента в четверг, 25 мая, приняли во втором и третьем чтениях закон о наказании за распространение карт или изображений, которые оспаривают территориальную целостность России.

Изменения вносятся в статью федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности". В случае вступления поправок в силу, такие материалы будут отнесены к экстремистским, а их распространителям будет грозить штраф в размере до одного миллиона рублей или арест до 15 суток.

Сайт KP.RU писал о том, что депутаты Госдумы ранее внесли на рассмотрение своих коллег проект закона о наказании за распространение карт или изображений, которые оспаривают территориальную целостность России.

Как пояснял глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев, причиной внесения такой инициативы послужило то, что в стране активно распространяются карты, а также другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курил и других территорий.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Крым и Севастополь навсегда останутся в составе РФ, поскольку их возвращение стало итогом свободного выбора российского народа.