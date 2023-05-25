В Госдуме приняли закон о доплате к пенсии тренерам олимпийских и паралимпийских чемпионов Фото: Shutterstock

В Госдуме в третьем чтении приняли проект закона о ежемесячной доплате к пенсиям тренерам, которые подготовили олимпийских и паралимпийских чемпионов, а также победителей Сурдлимпийских игр.

Документ был внесен на рассмотрение в июне 2021 года. Изменения в закон вступают в силу с 1 января 2024 года.

Согласно нововведениям, прибавку к пенсиям, которая на данный момент есть у чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, должны выплатить тренерам, подготовившим таких спортсменов и входивших в состав сборных СССР, РФ и объединенных команд. В составе команд должны быть спортсмены государств бывших республик СССР. В среднем, доплата составит 250% от размера социальной пенсии, это 12 585 рублей в месяц.

Между тем, 24 мая стало известно о том, что в Государственную думу внесли законопроект об обязательном участии учеников школ в общественно-полезном труде.