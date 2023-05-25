Послы Дании, Швеции и ФРГ вызваны в МИД России из-за ситуации вокруг «Северных потоков» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Послы ФРГ, Дании и Швеции были вызваны в четверг, 25 мая в Министерство иностранных дел РФ. Им был выражен протест из-за ситуации вокруг расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

«Заявлен решительный протест в связи с полным отсутствием у нас результатов якобы проводимых властями этих стран национальных расследований диверсий…, их неспособностью обеспечить транспарентность следственных действий», - сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства

В министерстве назвали неприемлемым уклонение от взаимодействия с России по ходу расследования. Как отмечается в заявлении, Москва собирается и дальше добиваться от Берлина, Копенгагена и Стокгольма расследования диверсий на трубопроводах.

Напомним, в понедельник, 22 мая, немецкие власти заявили, что знают о вышедших материалах СМИ, где говорится об участии украинцев при диверсии на «Северных потоках», отметив, что официально будут высказывать по этой теме только тогда, когда появятся неопровержимые доказательства.