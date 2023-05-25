Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о начале продаж билетов на рейсы из Москвы на Кубу Фото: Иван ВИСЛОВ

Компания «Аэрофлот» начала продажу билетов на рейсы из московского аэропорта Шереметьево в город Варадеро на Кубе, полеты начнутся с 1 июля и будут осуществляться два раза в неделю.

«Аэрофлот открыл продажу авиабилетов на прямые рейсы «России» из Москвы в Варадеро (Куба). Полеты на популярный курорт Карибского бассейна планируются с 1 июля два раза в неделю», - сказано в сообщении компании.

Отмечается, что осуществлять рейсы на Кубу будет авиакомпания «Россия», которая является «дочкой» «Аэрофлота». Улететь на Кубу можно будет на самолете Boeing 777 в четверг или субботу из Шереметьево.

В «Аэрофлоте» также добавили, что, если спрос на популярный курорт Карибского бассейна будет высоким, то есть перспектива введения с сентября еще одного рейса в неделю в Варадеро.

Напомним, о том, что Россия возобновляет авиасообщение с Кубой с 1 июля этого года, ранее рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Тогда он уточнил, что полеты на Кубу будет выполнять дочерняя компания «Аэрофлота» «Россия». Чернышенко также напомнил, Куба является ключевым партнером РФ в Центральной Америке, и Россия готова развивать с ней экономические отношения во всех сферах.

Как писал сайт KP.RU, ранее Россия также возобновила авиасообщение с Грузией.