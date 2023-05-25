Bloomberg: в ЕС смогли заменить поставки дизеля из России с помощью других стран Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Евросоюза вынуждены заменять поставки дизеля из России поставками с Ближнего Востока, Азии и США. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на аналитическую компанию Vortexa.

По данным агентства, до этого РФ поставляла Евросоюзу и Великобритании более половины всего объема топлива. После вступления эмбарго на российскую нефть ЕС нарастил ввоз топлива из других государств.

По оценкам Vortexa, в мае объем всех поставок дизельного топлива и газойля в странах Европейского союза достигнет четырехмесячного максимума, что составить примерно 1,25 млн баррелей в день. Такой предполагаемый показатель можно соотнести со средним уровнем поставок прошлого года, в годовом исчислении он также увеличится.

Ранее стало известно о том, что возможность запрета экспорта бензина не рассматривается. Как сообщили в Минпромторге, речь может идти лишь о рекомендации ведомства организациям уменьшить объем таких поставок.