Путин предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин, говоря в четверг, 25 мая, на заседании Высшего Евразийского экономического совета, выступил с рядом инициатив. В частности, российский лидер предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство.

«Было бы полезно учредить Евразийское рейтинговое агентство, которое обеспечило бы наличие адекватного оценочного инструментария, для обслуживания растущей экономической активности на территории ЕАЭС», - сказал глава российского государства.

Однако он добавил, что нужно сделать так, чтобы работа такой структуры была полностью объективной. По мнению Путина, она должна подчиняться строгим критериям.

«В этом вся ее ценность. Если этого не будет, то тогда в этом нет смысла», - добавил президент РФ.

Напомним, ранее Путин заявил, что сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза развивается успешно. По словам российского лидера, РФ высоко ценит взаимодействие со всеми государствами, которые входят в объединение. Глава государства также отметил, что сотрудничество России со странами – участниками ЕАЭС выстраивается на «принципах взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга».

Сайт KP.RU ранее писал о том, что в Москве пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. В Кремле говорили, что в нем примет участие президент России. Кроме того, заявлялось, что для участия в заседании объединения в России прибудут лидеры стран-членов ЕАЭС.