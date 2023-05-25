Российские войска уничтожили до 270 военнослужащих ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили за прошедшие сутки на Донецком направлении до 270 украинских военнослужащих, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении за прошедшие сутки уничтожено до 270 украинских военнослужащих», – рассказал он в ходе брифинга.

Кроме того, Вооруженные силы Украины потеряли на этом направлении три боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу Д-30, уточнил генерал-лейтенант. Российскими войсками были также уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ в районах населенных пунктов Ступочки и Авдеевка и пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы в районе Владимировки в Донецкой народной республики, добавил Конашенков.

Напомним, ранее уральские артиллеристы из группировки «Юг» сорвали попытку ВСУ атаковать российские позиции на Донецком направлении. По словам одного из военнослужащих РФ, закрепившись там, ВСУ могли бы перейти в контратаку.