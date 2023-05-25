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НовостиЭкономика25 мая 2023 13:04

Челябинский тракторный завод побил рекорд времен СССР по выпуску двигателей для танков

Достичь такого показателя удалось за счет грамотной организации производства
Екатерина КОСОБОКОВА
Челябинский тракторный завод побил рекорд времен СССР по выпуску двигателей для танков

Челябинский тракторный завод побил рекорд времен СССР по выпуску двигателей для танков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Челябинский тракторный завод, который входит в концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех", по итогам первого квартала текущего года увеличил выпуск дизельных танковых двигателей на 12% относительно показателя СССР времен холодной войны.

«По итогам работы за первый квартал текущего года количество ежемесячно выпускаемых модернизированных дизельных двигателей превысило на 12% показатели СССР периода холодной войны», – сказал директор по особым поручениям концерна «Уралвагонзавод» Игорь Мешков.

Он добавил, что это лучший показатель за всю новейшую историю завода.

В сообщении госкопорации «Ростех» также отмечается, что достичь высокого показателя на предприятии смогли благодаря техническому обновлению и модернизации производства. Кроме того, выросло количество работников завода на 30%.

В будущем предприятие надеется выйти на еще большие объемы производства.

Напомним, ранее холдинг «Высокоточные комплексы», который входит в «Ростех», закончил разработку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Птицелов» на шасси боевой машины десанта (БМД-4М) для Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ. В госкорпорации пояснили, что главным отличием «Птицелова» является возможность десантирования из военно-транспортных самолетов с помощью парашютов.