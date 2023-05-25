Челябинский тракторный завод побил рекорд времен СССР по выпуску двигателей для танков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Челябинский тракторный завод, который входит в концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех", по итогам первого квартала текущего года увеличил выпуск дизельных танковых двигателей на 12% относительно показателя СССР времен холодной войны.

«По итогам работы за первый квартал текущего года количество ежемесячно выпускаемых модернизированных дизельных двигателей превысило на 12% показатели СССР периода холодной войны», – сказал директор по особым поручениям концерна «Уралвагонзавод» Игорь Мешков.

Он добавил, что это лучший показатель за всю новейшую историю завода.

В сообщении госкопорации «Ростех» также отмечается, что достичь высокого показателя на предприятии смогли благодаря техническому обновлению и модернизации производства. Кроме того, выросло количество работников завода на 30%.

В будущем предприятие надеется выйти на еще большие объемы производства.

Напомним, ранее холдинг «Высокоточные комплексы», который входит в «Ростех», закончил разработку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Птицелов» на шасси боевой машины десанта (БМД-4М) для Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ. В госкорпорации пояснили, что главным отличием «Птицелова» является возможность десантирования из военно-транспортных самолетов с помощью парашютов.