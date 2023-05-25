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НовостиВ мире25 мая 2023 13:15

Минобороны Швеции разрешит пилотам ВСУ тренироваться на истребителях Gripen

Украинским военным разрешат обучение на специальных тренажерах
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Минобороны Швеции разрешит пилотам ВСУ тренироваться на истребителях Gripen

Минобороны Швеции разрешит пилотам ВСУ тренироваться на истребителях Gripen

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил, что украинским пилотам будет предоставлена возможность совершать тренировочные полеты на шведских истребителях JAS Gripen.

Йонсон уточнил, что военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) разрешат обучение на специальных тренажерах. По его словам, украинские пилоты будут проходить «ориентационное обучение», что даст Киеву «основу для принятия будущих решений по оснащению своей обороны».

«Они инвестируют в укрепление своих способностей в долгосрочной перспективе», - сказал глава шведского военного ведомства телеканалу TV4, отметив, что истребители JAS Gripen необходимы для «собственной национальной обороны» и сейчас «предоставление каких-либо самолетов Украине не актуально».

Напомним, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что подготовка украинских пилотов к применению в бою истребителей F-16 будет долгосрочным проектом, а также сигналом Москве.