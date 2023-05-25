Минобороны Швеции разрешит пилотам ВСУ тренироваться на истребителях Gripen Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил, что украинским пилотам будет предоставлена возможность совершать тренировочные полеты на шведских истребителях JAS Gripen.

Йонсон уточнил, что военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) разрешат обучение на специальных тренажерах. По его словам, украинские пилоты будут проходить «ориентационное обучение», что даст Киеву «основу для принятия будущих решений по оснащению своей обороны».

«Они инвестируют в укрепление своих способностей в долгосрочной перспективе», - сказал глава шведского военного ведомства телеканалу TV4, отметив, что истребители JAS Gripen необходимы для «собственной национальной обороны» и сейчас «предоставление каких-либо самолетов Украине не актуально».

Напомним, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что подготовка украинских пилотов к применению в бою истребителей F-16 будет долгосрочным проектом, а также сигналом Москве.