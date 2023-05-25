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НовостиПолитика25 мая 2023 13:19

В правительстве утвердили Концепцию технологического развития России до 2030 года

Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Юлия ВАСИЛЬЕВА
В правительстве утвердили Концепцию технологического развития до 2030 года

В правительстве утвердили Концепцию технологического развития до 2030 года

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В правительстве России разработали и утвердили Концепцию технологического развития страны до 2030 года. Об этом сообщил премьер-министра РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

Как стало известно, главной целью концепции является обеспечение достижения технологического суверенитета с помощью результатов российских разработок и исследований.

Также Мишустин заявил, что над концепцией работали на стратсессиях, участие принимали экспертные и бизнес-объединения, крупнейшие предприятия и научные центры представителей регионов.

"Мы рассчитываем, что реализация поставленных целей позволит удвоить долю отечественных решений, то есть увеличить почти до 75%. Более чем вдвое - до 20 тысяч - увеличится количество специальных организаций инновационной среды", - добавил Мишустин.

Кроме того, письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину направил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он предложил на законодательном уровне обеспечить льготное поступление в университеты участникам спецоперации.