В правительстве утвердили Концепцию технологического развития России до 2030 года

В правительстве утвердили Концепцию технологического развития до 2030 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

В правительстве России разработали и утвердили Концепцию технологического развития страны до 2030 года. Об этом сообщил премьер-министра РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

Как стало известно, главной целью концепции является обеспечение достижения технологического суверенитета с помощью результатов российских разработок и исследований.

Также Мишустин заявил, что над концепцией работали на стратсессиях, участие принимали экспертные и бизнес-объединения, крупнейшие предприятия и научные центры представителей регионов.

"Мы рассчитываем, что реализация поставленных целей позволит удвоить долю отечественных решений, то есть увеличить почти до 75%. Более чем вдвое - до 20 тысяч - увеличится количество специальных организаций инновационной среды", - добавил Мишустин.

Кроме того, письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину направил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он предложил на законодательном уровне обеспечить льготное поступление в университеты участникам спецоперации.