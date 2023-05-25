Newsweek: ВСУ хотят ударить по Крыму после получения самолетов F-16 от НАТО Фото: REUTERS

Руководство Украины хочет нанести удары по Крыму истребителями F-16, которые Запад должен поставить Киеву. Об этом пишет Newsweek, ссылаясь на военного эксперта Бринна Таннехилла.

Специалист опасается, что истребители будут использоваться украинской стороной для запуска американских крылатых ракет JASSM по Крыму. Однако на данный момент таких возможностей у Киева нет - ни профессиональных, ни технических.

"Пилоты должны быть обучены, а взлетно-посадочные полосы улучшены, также должны быть созданы логистические цепочки. Помимо этого, некоторая комбинация западных стран должна согласиться фактически расстаться со значительной частью своих запасов F-16", - заявил Таннехилл.

Ранее американский подполковник армии Дэниел Дэвис заявил, что самолеты США F-16, которые должны передать Украине, будут уничтожены, как и украинские МиГ-29.