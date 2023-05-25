Патрушев: США хотят справиться с Россией, чтобы потом перейти на Китай Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон считает, что может «справиться с Россией», для того, чтобы потом взяться за Китай как за другой центр многополярного мира. Такое заявление в четверг, 25 мая, сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Они заинтересованы в том, чтобы Россию ослабить, не только Россия является центром многополярного мира. Китай тоже… Если они считают, могут справиться с Россией, следующая их задача, которую им сложно решать параллельно - это Китай», - заявил секретарь Совета безопасности РФ по итогам прошедшей международной встречи по безопасности.

Напомним, ранее Патрушев назвал развитие дружеских отношений Москвы и Пекина стратегическим курсом России. Как писал сайт KP.RU, секретарь Совбеза РФ сказал о том, что Россия уделяет особое внимание развитию обоюдовыгодного сотрудничества с Китаем во всех сферах.