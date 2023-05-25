Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. Договоренность о взаимном признании странами территориальной целостности друг друга стала важным шагом в урегулировании отношений между ними, считает президент России Владимир Путин.

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ предотвратили попытки диверсий на объектах ядерной энергетики в России, которые готовили украинские спецслужбы. Силовики задержали двоих граждан Украины, еще один человек объявлен в розыск.

Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин подписали документы о нестратегическом ядерном оружии. Глава оборонного ведомства РФ отметил, что Россия не передает его Белоруссии, контроль над таким оружием остается за Россией.

Также Сергей Шойгу заявил, что страны Запада накачивают Киев оружием, их военная помощь уже превысила 65 млрд долларов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью о том, что к организации атаки беспилотников на Кремль имеет отношение одна из украинских спецслужб. Он заявил, что власти РФ с самого начала говорили, что за данной попыткой теракта стоит Киев, и учитывают это в своей работе. Также Песков отметил, что заявления Киева о том, что их главная цель — президент России Владимир Путин — очередное проявление их терроризма.

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что поставки американских истребителей F-16 никак не повлияют на украинский конфликт и обстановку, которая сложилась в пользу России.

Послы ФРГ, Дании и Швеции были вызваны в четверг, 25 мая в Министерство иностранных дел РФ. Им был выражен протест из-за ситуации вокруг расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд сообщил, что страны ЕС отчитались о замороженных активах РФ. Он уточнил, что речь идет о сумме в размере более 200 млрд евро.

Страны Запада, недооценившие возможности российской армии и экономики, допустили большую ошибку. Такого мнения придерживается бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Управление рыболовства Норвегии предупредило жителей страны о появившемся в водах королевства «российском ките-шпионе», который известен еще с 2019 года.