Депутат Рады опубликовала фото с главкомом ВСУ Залужным на фоне сообщений о его ранении Фото: REUTERS

Депутат Верховной рады Украины Анна Пуртова опубликовала фотографию с главнокомандующим Вооруженных сил страны Валерием Залужным после появления сообщений о тяжелом состоянии генерала.

Совместный снимок народный депутат разместила в социальной сети, сопроводив его подписью «Скоро все узнаете». Она не уточнила, когда именно была сделана фотография.

Фото с Залужным ранее опубликовала советник командования сухопутных войск ВСУ Алена Шевцова. Позже она призналась, что разместила в соцсетях старую фотографию.

Напомним, ранее источник в силовых структурах России сообщил о ранении Залужного при ракетном ударе российских войск по командному пункту ВСУ в Херсонской области. По его словам, генерал получил травму головы и осколочные ранения, ему провели трепанацию черепа. Исполнять свои обязанности Залужный не сможет, а состояние главкома ВСУ осложнено сахарным диабетом.

Генерал не появлялся в СМИ уже больше месяца. Особенно стало заметно его исчезновение, когда он должен был 9 мая выступить по видеосвязи на конференции НАТО с докладом. Но выступление было отменено по просьбе украинской стороны. Сайт KP.RU разбирался, куда пропал главком ВСУ.