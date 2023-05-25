В задания ЕГЭ по географии 2023 года включат карты России с новыми регионами Фото: Павел МАРТИНЧИК

В задания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по географии в текущем году включат в карты России с новыми регионами. Об этом в четверг, 25 мая, заявили в Рособрнадзоре.

В ведомстве отметили, что демонстрационные варианты по учебным предметам, которые используются для экзамена, были разработаны и размещены на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) в августе прошлого года, до проведения референдума в новых российских регионах.

«При проведении основного периода единого государственного экзамена в 2023 году участникам ЕГЭ по географии будут выдаваться актуальные карты территории РФ», - отметили в Рособрнадзоре.

Напомним, накануне, 18 мая, вице-спикер Государственной Думы РФ Борис Чернышов призвал разрешить ученикам пересдавать ЕГЭ не на следующий год, а летом. Как сообщалось, соответствующее обращение парламентарий направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову.