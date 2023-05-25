Сражавшегося на украинской стороне наемника из Швеции Даниэля Нюстрема нашли мертвым в Киеве

Наемник из Швеции Даниэль Нюстрём был найден мертвым в Киеве. Фото: социальные сети

Наемник из Швеции Даниэль Нюстрём, который более года принимал участие в специальной военной операции на Украине на стороне Киева, был найден мертвым в украинской столице. Точная причина смерти бойца не сообщается, пишет газета Aftonbladet.

"Швед Даниэль Нюстрём, 36 лет, более года добровольно участвовал в боевых действиях на стороне Украины. Сейчас его нашли мертвым в Киеве", - отмечается в сообщении издания.

Также в газете добавили, что наемник участвовал в противостоянии с российской армией на херсонском и донецком направлениях.

Напомним, ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о потерях ВСУ за сутки в зоне спецоперации: на Купянском направлении было уничтожено до 190 украинских бойцов, на Красно-Лиманском до 65, на Донецком до 270, на Южно-Донецком и Запорожском до 110, на Херсонском до 25.