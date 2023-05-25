Аналитик Юшков заявил, что рост цен на газ в Европе начнется в июле-августе 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас наблюдается значительно снижение цены на газ в Европе, но этому способствует целый ряд причин. При этом, уже в июле-августе этого года ситуация может повернуться на 180 градусов. Об этом рассказал в беседе с «Лентой.ру» аналитик Игорь Юшков.

Именно летом обычно начинается покупка большого количества газа впрок и в этот момент цены на газ резко рванут вверх, отметил эксперт.

Также «Известия» взяли интервью у аналитика Артура Мейнхарда, который подчеркнул, что и потребление газа в Европе снизилось на 10 процентов. Помимо этого, он отметил, что и поставки сжиженного газа постепенно растут.

На портале Пятого канала рассказали, что цены на газ в Европе упали ниже 300 долларов впервые с 2021 года. При этом на портале отметили, что хранилища в Европе начинают пустеть даже на фоне снижения спроса в теплое время года.