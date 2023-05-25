СБУ заочно предъявила обвинения командующему Черноморским флотом РФ Соколову

Командующий Черноморским флотом России Виктор Соколов Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение командующему Черноморским флотом России Виктору Соколову.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, вице-адмирала обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «нарушении законов и обычаев» ведения боевых действий. В СБУ уточнили, что согласно Уголовному кодексу Украины эти статьи предусматривают пожизненное лишение свободы.

Как писал сайт KP.RU, Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение генерал-лейтенанту Балтийского флота России Андрею Рузинскому. В ведомстве утверждают, что он отдал приказ подчиненным подразделениям российских войск «прорвать» государственную границу Украины для наступления на Харьковскую область. Статья УК Украины, по которым обвиняют Рузинского, предполагает лишение свободы до 15 лет.

Напомним, ранее СБУ заочно предъявила обвинения российскому актеру и художественному руководителю Московского театра Олега Табакова Владимиру Машкову по трем статьям УК Украины.