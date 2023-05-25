Врач рассказала о полезных продуктах для щитовидной железы Фото: Борис КУДРЯВОВ

Для профилактики заболеваний щитовидной железы необходимо добавить в рацион продукты, в которых содержится много полезных микронутриентов. Для здоровья щитовидки нужно употреблять много витамина D и морепродуктов. Об этом рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог Светлана Тесленко.

В морепродуктах содержится много йода, который благоприятно влияет на здоровье щитовидной железы. Как раз недостаток в организме йода может быть основной причиной заболеваний.

Врач Елена Мамонтова заявила, что недостаток этого вещества может замедлять выработку гормонов и может приводить к гипотиреозу. Ее слова привели на портале RT.

В свою очередь недостаток гормонов может приводить к снижению либидо у мужчин. При нарушении работы щитовидной железы у мужчин могут начаться проблемы с эрекцией, а у женщин нарушается менструальный цикл. Об этом рассказали на портале Life.ru со слов эндокринолога Полины Жарковой.