Российские истребители Су-35 и Су-27 сопроводили стратегические бомбардировщики США над Балтикой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российские истребители Су-35 и Су-27 сопроводили два стратегических бомбардировщика Соединенных Штатов над Балтийским морем, сообщает Министерство обороны РФ.

«25 мая 2023 над акваторией Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к границе России две воздушные цели. В воздух были подняты истребители Су-35с и Су-27п из состава дежурных сил Западного военного округа. После удаления иностранных военных самолетов от государственной границы РФ российские истребители вернулись на аэродром базирования», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что воздушные цели над Балтикой были идентифицированы как стратегические бомбардировщики Военно-воздушных сил США B-1B. Как отметили в Минобороны РФ, полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как писал сайт KP.RU, ранее российский истребитель Су-27 сопроводил патрульный самолет ВМС Германии над Балтийским морем, не допустив нарушения государственной границы.