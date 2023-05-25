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НовостиВ мире25 мая 2023 16:59

Генсек ООН посмертно наградил российского миротворца в ДРК Алексея Мизюру

Алексея Мизюру наградили медалью Дага Хаммаршельда
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Генсек ООН посмертно наградил российского миротворца в ДРК Алексея Мизюру

Генсек ООН посмертно наградил российского миротворца в ДРК Алексея Мизюру

Фото: REUTERS

Генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш посмертно наградил старшего группы российских военных наблюдателей при Миссии ООН в Демократической Республике Конго (ДРК) подполковника Алексея Мизюру. Об этом в четверг, 25 мая, заявил пресс-секретарь постпредства РФ при организации Федор Стржижовский.

Церемония в память о погибших при исполнении служебных обязанностей в составе миротворческих контингентов ООН прошла Генассамблеи в преддверии Международного дня миротворцев, который отмечают 29 мая. Алексей Мизюра был посмертно награжден медалью Дага Хаммаршельда.

«Место в этом трагическом списке занял старший группы российских военных наблюдателей при Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго подполковник Алексей Мизюра», - сообщил постпред РФ при ООН.

Стржижовский также обратил внимание на то, что российский офицер продолжал «оставаться верным своему долгу», стремясь «нести мир и стабильность» на земли Конго. Кроме того, российский постпред отметил высокий профессионализм и мужество миротворца.