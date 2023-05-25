Мультфильмы японского режиссера Хаяо Миядзаки станут недоступны в российских онлайн-кинотеатрах с 1 июня 2023 года Фото: Кадр видео

Анимационные фильмы студии Ghibli японского режиссера-мультипликатора Хаяо Миядзаки будут недоступны для пользователей российских онлайн-кинотеатров с 1 июня 2023 года. Дистрибьютор фильмов Ghibli в стране не смог продлить права на показ данных фильмов,

«Да, права на контент студии Ghibli у дистрибьютера истекают, им не удалось их продлить», - приводит ТАСС заявление источника в отрасли.

В четверг, 25 мая, на страницах мультфильмов студии Ghibli в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» можно было увидеть сообщение о том, что фильмы доступны пользователям до 31 мая 2023. В списках такие фильмы как «Унесенные призраками», «Принцесса Мононоке», «Ходячий замок», «Мой сосед Тоторо», «Навсикая из долины ветров», «Ведьмина служба доставки», «Ветер крепчает», «Рыбка Поньо на утесе» и другие. На данные момент эти мультфильмы можно приобрести на «Кинопоиске» за 1 рубль.

Напомним, ранее в Совфеде предложили отменить штрафы для кинотеатров за показы иностранных фильмов без прокатного удостоверения.